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    Из-за учений введены ограничения в нескольких районах Атырау

    21 Мая 2021, 12:44

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау из-за учений в течение дня будут введены ограничения на движение машин и людей в нескольких районах города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «21 мая 2021 года в г. Атырау под эгидой Антитеррористического центра РК проводятся плановые антитеррористические учения.

    Целью учений является проверка готовности государственных и правоохранительных органов к деятельности по пресечению актов терроризма, минимизации и ликвидации их последствий. В отдельных районах города Атырау будут введены ограничительные меры. В этой связи просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к проводимым учениям и сохранять спокойствие», – сообщили в Атырауском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Учения Атырауская область Безопасность Силовые структуры
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