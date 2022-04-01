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    Из-за талых вод ограничено движение на трассе в Актюбинской области

    1 Апреля 2022, 11:15

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Из-за перелива талых вод ограничено движение на одном участке трассы в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазАвтоЖол».

    «В связи с переливом талых вод на временной объездной дороге (151 км) и для обеспечения альтернативного проезда введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д Актобе – Атырау – гр. РФ км 100-174, уч. г. Кандыгаш – п. Шубаркудук», - сообщили в КазАвтоЖоле.

    О ситуации на дорогах республиканского значения можно получить, позвонив по короткому номеру 1403 либо на сайте qaj.kz.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область Паводок Регионы Казахстана
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