Из-за талых вод ограничено движение на трассе в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Из-за перелива талых вод ограничено движение на одном участке трассы в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазАвтоЖол».

«В связи с переливом талых вод на временной объездной дороге (151 км) и для обеспечения альтернативного проезда введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д Актобе – Атырау – гр. РФ км 100-174, уч. г. Кандыгаш – п. Шубаркудук», - сообщили в КазАвтоЖоле.

О ситуации на дорогах республиканского значения можно получить, позвонив по короткому номеру 1403 либо на сайте qaj.kz.