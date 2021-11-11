Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Из-за снегопада возросла аварийность на дорогах Актобе

    11 Ноября 2021, 14:20

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с похолоданием и снегопадом на дорогах Актобе резко возросла аварийность. Сегодня в Актобе произошло 14 ДТП за сутки, в том числе 5 случаев наезда на пешеходов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    «В связи с похолоданием и выпадением осадков на территории области отмечается резкий рост аварийности. Только за прошедшие сутки зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, из них 5 наездов на пешеходов», - говорит пресс-секретарь ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

    Так, 10 ноября в 07.40 часов 21-летний водитель автомашины «Ваз 211440» с российским учетом, двигаясь по проспекту 312 стрелковой дивизии, напротив здания «КЕГОК» на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги. В результате был совершен наезд на 62-летнего пешехода.

    «В результате ДТП пешеход был госпитализирован в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи», - говорит Е.Саркулов.

    Полицейские настоятельно рекомендуют водителям быть предельно внимательными на дорогах, учитывать влияние погодных условий, снижение видимости при осадках, изменение сцепных качеств дорожного полотна в условиях гололеда.

    Ранее в видео ДЧС сообщалось , что на 834 километре автодороги «Самара-Шымкент» из-за большегрузов создалась пробка. В ДЧС прокомментировали ситуацию на дорогах.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП Происшествия Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи