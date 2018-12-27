Из-за сильных морозов в столице и ряде регионов 27 декабря отменены занятия в школах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за сильных морозов в столице и ряде регионов 27 декабря отменены занятия в школах, передает МИА «Казинформ».

По данным отдела образования Павлодара, занятия первой смены в 1-11 классах не проводятся. В городе температура воздуха минус 35 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду.



На сайте департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области со ссылкой на областное управление образования сообщается, что в связи с морозами отменены занятия для учащихся первой смены в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Курчатове и 12 районах области.



В Усть-Каменогорске -34 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, 1-2 курсы колледжей.

В Семее -34 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, 1-2 курсы колледжей.

Зыряновский район -39 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, 1-2 курсы колледжей.

В Риддере -27 градусов мороза, ветер 2 м/с, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.

Глубоковский район -35 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, 1-2 курсы колледжей.

Шемонаихинский район -35 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, 1-2 курсы колледжей.

Курчумский район -34 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, 1-2 курсы колледжей.

Катон-Карагайский район -34 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены.

Бородулихинский район -37 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, 1-2 курсы колледжей.

Жарминский район -32 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены.

Кокпектинский район -37 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены.

Аягозский район -26 градусов мороза, ветер 2 м/с, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.

В Курчатове -35 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены.

Тарбагатайский район -29 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.

Абайский район -30 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.

Бескарагайский район -37 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены.



По информации отдела образования Караганды, в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия в 0-4 классах первой смены отменяются.



Как сообщалось ранее, занятия первой смены для учащихся 0-4 классов отменены в Астане. По информации синоптиков, температура воздуха в столице на данный момент составляет - 27 градусов мороза.