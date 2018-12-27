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Из-за сильных морозов в столице и ряде регионов 27 декабря отменены занятия в школах

27 Декабря 2018 07:26 158
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Из-за сильных морозов в столице и ряде регионов 27 декабря отменены занятия в школах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за сильных морозов в столице и ряде регионов 27 декабря отменены занятия в школах, передает МИА «Казинформ».

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Занятия первой смены для учащихся 0-4 классов отменены в Астане
Мороз и усиление ветра ожидаются 27 декабря в Казахстане Метель и сильный ветер ожидаются в шести регионах Казахстана

По данным отдела образования Павлодара, занятия первой смены в 1-11 классах не проводятся. В городе температура воздуха минус 35 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду.

На сайте департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области со ссылкой на областное управление образования сообщается, что в связи с морозами отменены занятия для учащихся первой смены в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Курчатове и 12 районах области.

В Усть-Каменогорске -34 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, 1-2 курсы колледжей.
В Семее -34 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, 1-2 курсы колледжей.
Зыряновский район -39 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, 1-2 курсы колледжей.
В Риддере -27 градусов мороза, ветер 2 м/с, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.
Глубоковский район -35 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, 1-2 курсы колледжей.
Шемонаихинский район -35 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, 1-2 курсы колледжей.
Курчумский район -34 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, 1-2 курсы колледжей.
Катон-Карагайский район -34 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены.
Бородулихинский район -37 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, 1-2 курсы колледжей.
Жарминский район -32 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены.
Кокпектинский район -37 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены.
Аягозский район -26 градусов мороза, ветер 2 м/с, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.
В Курчатове -35 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены.
Тарбагатайский район -29 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.
Абайский район -30 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.
Бескарагайский район -37 градусов мороза, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены.

По информации отдела образования Караганды, в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия в 0-4 классах первой смены отменяются.

Как сообщалось ранее, занятия первой смены для учащихся 0-4 классов отменены в Астане. По информации синоптиков, температура воздуха в столице на данный момент составляет - 27 градусов мороза.

 

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Ключевые слова: Образование, Погода,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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