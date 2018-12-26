Из-за сильных морозов отменены занятия в столице и ряде регионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за сильных морозов в столице и ряде региона отменены занятия в школах, передает МИА «Казинформ».

По данным отдела образования Павлодара, занятия первой смены в 1-11 классах не проводятся. В городе температура воздуха минус 35 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду.

По информации отдела образования Караганды, в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия в 0-4 классах отменяются. В городе -24 -26 градусов холода. Скорость ветра 4-5 м/с.

26 декабря из-за сильных морозов в Кокшетау занятия в 0-11 классах отменяются. Об этом сообщает акимат в соцсети.

На сайте департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области со ссылкой на областное управление образования объявлена отмена занятий в ряде городов и районов региона.

Так, 26 декабря в Усть-Каменогорске (температура минус 34), Семее (-34), Риддере (-36), Курчатове (-39) отменяются занятия в 1 по 11 классы первой смены, а также 1-2 курсов колледжей.

Занятия с 1 по 11 классы первой смены отменяются в Уланском районе (-37), Абайском районе (-33), Жарминском районе (-37), Аягозском районе (-32), Катон-Карагайском районе (-33).

В Костанае сегодня температура воздуха -25 градусов, ветер восточный 1-3 метра в секунду. Учащиеся 0-5 классов первой смены не посещают школу. Об этом alau.kz сообщили в городском отделе образования.

Напомним, управление образования Астаны объявило, что сегодня не будет занятий для учащихся 0-9 классов первой смены.