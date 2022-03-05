Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Из-за сильного ветра в Актау повреждены авто и сорваны фасады многоэтажных домов

    5 Марта 2022, 11:17

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за сильного ветра в Актау произошло несколько инцидентов с обрушением конструкций на автомобили. Так в 26-м микрорайоне Актау возле 41-го дома кирпичный забор обрушился на припаркованный рядом автомобиль, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Помимо этого произошло обрушение штукатурки с многоэтажного дома на припаркованный под ним автомобиль.

    По информации ДЧС Мангистауской области сообщается, что в этот же день в Мунайлинском районе в посёлке Кызыл-тобе на улице Сагыныш, в результате сильного ветра (порывы до 28 м/с) произошел срыв кровли временного строения на территории дома № 30 на площади 50 кв.м. Жертв и пострадавших нет. В результате срыва повреждены 2 опоры воздушной линии электропередач. На ремонтно-восстановительных работах задействовано АО «МРЭК» и ГКП «МангистауЭнерго»: 7 единиц техники и 27 человек. В 09:00 ремонтно-восстановительные работы завершены в полном объеме. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

    Ещё один инцидент произошёл в селе Жетыбай. Там из-за сильного ветра снесло крышу недостроенного здания, расположенного вдоль дороги, в итоги обрушение перекрыло дорогу. На место выехали одна единица техники и 4 сотрудника.

    Отметим, что сутками ранее управление по чрезвычайным ситуациям города Актау предупреждало об усилении ветра с порывами до 30 метров в секунду. В этой связи в ведомстве порекомендовали жителям без особой необходимости не выходить на улицу, а свои автомобили парковать подальше от деревьев и ненадежных конструкций.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Происшествия Мангистауская область Регионы Казахстана МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    Штайнмайер и Алихан Смаилов заложили капсулу времени для студентов Казахско-Немецкого института
    Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски