Из-за сильного ветра в Актау повреждены авто и сорваны фасады многоэтажных домов

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за сильного ветра в Актау произошло несколько инцидентов с обрушением конструкций на автомобили. Так в 26-м микрорайоне Актау возле 41-го дома кирпичный забор обрушился на припаркованный рядом автомобиль, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Помимо этого произошло обрушение штукатурки с многоэтажного дома на припаркованный под ним автомобиль.

По информации ДЧС Мангистауской области сообщается, что в этот же день в Мунайлинском районе в посёлке Кызыл-тобе на улице Сагыныш, в результате сильного ветра (порывы до 28 м/с) произошел срыв кровли временного строения на территории дома № 30 на площади 50 кв.м. Жертв и пострадавших нет. В результате срыва повреждены 2 опоры воздушной линии электропередач. На ремонтно-восстановительных работах задействовано АО «МРЭК» и ГКП «МангистауЭнерго»: 7 единиц техники и 27 человек. В 09:00 ремонтно-восстановительные работы завершены в полном объеме. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ещё один инцидент произошёл в селе Жетыбай. Там из-за сильного ветра снесло крышу недостроенного здания, расположенного вдоль дороги, в итоги обрушение перекрыло дорогу. На место выехали одна единица техники и 4 сотрудника.

Отметим, что сутками ранее управление по чрезвычайным ситуациям города Актау предупреждало об усилении ветра с порывами до 30 метров в секунду. В этой связи в ведомстве порекомендовали жителям без особой необходимости не выходить на улицу, а свои автомобили парковать подальше от деревьев и ненадежных конструкций.