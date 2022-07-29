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    • Из-за сильного дождя затопило рынок и улицы Степногорска

    29 Июля 2022 20:23

    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За ночь в Степногорске выпала полумесячная норма осадков, оказались затоплены рынок, несколько дорог и частично поликлиника. На данный момент откачано уже 200 кубометров воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На распространяемых в соцсетях видео видно, как сильно пострадал от потопа рынок города Степногорска. Затоплены оказались бутики с товарами. Кроме того, залило дороги и даже частично поликлинику.


    «Ливневая канализация, находящаяся в районе городского рынка, исправна, в связи с аномальными дождями при пропуске дождевых вод забивается грязью с дороги и газонов. Ведется прочистка канализации для отвода воды, на месте работают организации ТОО «ARB-Спецмонтаж» и ГКП на ПХВ «Степногорск водоканал», - пояснили в пресс-службе акимата города Степногорска.

    Как добавили в ведомстве, по состоянию на 14:00 часов ситуация с образовавшимся потопом в одном из отделений Viamedis Stepnogorsk устранена. Подключены все соответствующие службы поликлиники.

    Как уточнили в пресс-службе акимата Акмолинской области, в Степногорске в результате осадков произошло подтопление 13 бутиков городского рынка на уровне 20 см.

    «Ведутся работы по откачке воды с затопленных территорий. 200 кубометров воды откачано. Местным акиматом привлечены все необходимые ресурсы для устранения ситуации. Кроме того, создана мониторинговая рабочая группа по осмотру городских дворовых территорий. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в ведомстве.

    Начальник отдела метеопрогнозов РГП «Казгидромет» по Акмолинской области Даниель Жумажанов пояснил, что ночью в Степногорске выпало 28,6 мм осадков.

    «По Степногорску это, грубо говоря, половина месячной нормы. Мы объявили сегодня штормовое предупреждение – в северной части Акмолинской области ожидается сильный дождь. Скорее всего – в Бурабайском, Буландынском, Енбекшильдерском районах. В Степногорске, возможно, такого сильного ливня больше не будет, но дождь продолжится», - отметил Д. Жумажанов.

    Автор:

    Оксана Матасова

    #Акмолинская область #Происшествия #Видео #МЧС
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