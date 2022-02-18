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    Из-за сильного бурана закрыли трассу в Алматинской области

    18 Февраля 2022, 09:52

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» закрыто движение для всех видов транспорта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению Алматинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» с 09:00 18 февраля в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, нулевая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения: «Ушарал-Достык» (с 84 по 184 км - с.Коктума - с.Достык)», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    ДЧС просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями, передаваемыми службой 112. При выезде в дальнюю дорогу ознакомьтесь с прогнозом погоды и берите с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях, это – паяльная лампа, тросы, цепи для колёс, лопаты, парафиновые свечки, а также теплая одежда, предметы первой необходимости, запас еды и воды.

    Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру «101» и «112».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Транспорт Погода
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