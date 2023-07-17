Из-за разряда молнии произошел пожар в Бурабайском районе Акмолинской области

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Для тушения пожара, вызванного очередным разрядом молнии, в Бурабайском районе Акмолинской области спасателям пришлось задействовать вертолет МИ-8, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службу ДЧС Акмолинской области, лесной пожар произошел на горе Каратау Бурабайского района. Возгорание помогла обнаружить система раннего обнаружения пожара ГНПП «Бурабай». Именно благодаря этому, уже через несколько часов он был локализован.

«В тушении пожара были задействованы 136 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС Акмолинской области и ГНПП «Бурабай». Также в связи с патрулированием вертолетов АО «Казавиаспас» МЧС РК в Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях было принято решение о задействование вертолета МИ-8 Министерства обороны РК, который осуществил шесть сбросов воды», - сообщили в ведомстве.

На данный момент пожар ликвидирован.

«Всего с начала пожароопасного периода в Акмолинской области произошло 42 лесных пожара, из которых 32 пожара по причине удара грозового разряда молнии», - добавил начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев.

Напомним, июль выдался в Акмолинской области пожароопасным. Несколько пожаров продолжают тушить в регионе. В частности, все еще тушат возгорание ТБО на полигоне города Кокшетау.

Ранее сообщалось, что из-за ударов молнии загорелась сухая трава в селе Бектау Шортандинского района Акмолинской области. При патрулировании спасатели местного отдела по ЧС обнаружили сразу три очага возгорания.

Еще ранее камыш загорелся на территории государственного национального природного парка «Коргалжынский заповедник» в 35 км от села Шалкар.