Из-за пыльной бури госпитализированы свыше тысячи человек в Иране

ТЕГЕРАН. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - В провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана из-за пыльной бури госпитализировали свыше тысячи человек, один скончался. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Анадолу.

По информации Агентства IRNA, за прошедшую неделю по меньшей мере 1 191 человек в Систане и Белуджистане обратился за медицинской помощью из-за усиления ветра и появления мелкой пыли.

«Один человек умер от осложнений, вызванных проблемами дыхания», - сообщил глава управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Меджид Мохибби.

По данным медиков, основными причинами обращения являются проблемы со зрением, дыханием и сердцем.