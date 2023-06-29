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    Из-за пыльной бури госпитализированы свыше тысячи человек в Иране

    29 Июня 2023, 20:29

    ТЕГЕРАН. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - В провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана из-за пыльной бури госпитализировали свыше тысячи человек, один скончался. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Анадолу.

    По информации Агентства IRNA, за прошедшую неделю по меньшей мере 1 191 человек в Систане и Белуджистане обратился за медицинской помощью из-за усиления ветра и появления мелкой пыли.

    «Один человек умер от осложнений, вызванных проблемами дыхания», - сообщил глава управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Меджид Мохибби.

    По данным медиков, основными причинами обращения являются проблемы со зрением, дыханием и сердцем.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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