Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Из-за протекающей крыши в Атырау учеников одной из школ отправили на дистанционку

    16 Февраля 2023, 19:52

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау учащиеся городской школы-гимназии № 30 по 18 февраля из-за протекающей крыши будут учиться онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в областном управлении образования, решение отменить занятия в школе-гимназии № 30 было принято в связи с потеплением. Скопившийся на крыше учебного заведения снег начал быстро таять и гипсокартонные потолки в учебных классах стали разрушаться. Падение кусков гипсокартона создает угрозу и для школьников, и для персонала учебного заведения. Поэтому и было принято решение по 18 февраля 2023 года перевести учеников всех классов на онлайн-формат.

    В настоящее время решается вопрос о переводе учащихся в другое учебное заведение.

    Протекать крыша в городской школе-гимназии № 30 после дождей начала несколько лет назад.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Происшествия Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия вновь ожидаются в Алматы
    На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
    Более 12 тысяч кубометров снега вывезли из Караганды за сутки
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 8 областях Казахстана
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров