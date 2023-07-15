Из-за проливных дождей пострадали квартиры в многоэтажках Костаная

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В сети стали распространяться видео с квартир, пострадавших от проливных дождей, где буквально раздуло натяжные потолки, а почти вся квартира обставлена ведрами и тазами и капает с потолка. Аким Костаная Марат Жундубаев встретится с жильцами домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба акима Костаная, в результате проливных дождей в городе Костанай пострадали некоторые квартиры двух жилых домов по улице Чернышевского и Байтурсынова, где подрядная организация проводит работы по капитальному ремонту.

«В связи с этим, аким города на месте встретился с жильцами домов, а также осмотрел квартиры пострадавших жителей. В ходе осмотра было дано поручение для оперативного перекрытия крыши домов незамедлительно привлечь дополнительные рабочие силы. Вместе с тем, службам ЧС и коммунальным организациям произвести поручено проверку сетей для дальнейшего его безопасного использования», - сообщает пресс-служба.

Параллельно поручено провести комиссионный обход пострадавших квартир для выявления ущерба. А все работы по восстановлению имущества и ремонту квартир будут организованы за счет подрядной организации.

«Работы взяты на личный контроль акима города. Аким города от себя лично и от акимата города приносит искрение извинения жильцам, а также просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», - добавили в пресс-службе.