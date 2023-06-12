Из-за пожара в области Абай некоторые районы области Жетісу накрыл дым

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Из-за крупного лесного пожара на территории области Абай в результате изменения направления ветра территорию нескольких районов области Жетісу накрыл густой дым. Об этом сообщили в ДЧС, передает МИА «Казинформ»

«Уважаемые жители и гости области Жетісу! В связи с чем просим сохранять спокойствие, носить маски. Людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым людям рекомендуется не выходить из дома», - говорится в сообщении ДЧС.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара. Предварительная площадь пожара уже более 60 000 га.

14 лесников погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай, предотвращения разрастания масштабов бедствия и обеспечения безопасности граждан и их имущества. Меры по ликвидации пожара в области Абай обсудили в Правительстве.

Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.

«Главная на сегодня – не допустить человеческих жертв, локализовать пожар, предотвратить распространение огня на населенные пункты. Следует создать необходимые условия для размещения и проживания людей, эвакуированных из опасных районов. После нейтрализации угрозы требуется оперативно провести оценку размеров ущерба», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Всем пострадавшим, как отметил Президент, будет оказано всемерное содействие.

«Только что я встречался с родственниками погибших, обещал им оказать поддержку. Нужно обязательно сдержать данное обещание. Поручил обеспечить компенсацией семьи погибших и пострадавших. В этом вопросе не должно быть никаких проволочек», - сказал Глава государства.

В связи с масштабами масштабного пожара в городе Семее объявлено чрезвычайное положение.

Также специалисты рассказали, что тушение пожара осложняется из-за ветра и жары.