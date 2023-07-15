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    Из-за пожара у озер Шошкалы ЧС объявили в Бескарагайском районе области Абай

    15 Июля 2023, 17:12

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Из-за пожара на курорте Шошкалы акимат объявил ЧС в Бескарагайском районе области Абай, передает корреспондент МИА Казинформ.

    Жителей Бескарагайского района области Абай просят не выезжать в направлении озер Шошкалы.

    По данным МЧС, сегодня, 15 июля, в 11:40 от работников ГЛПР «Семей орманы» в ДЧС области Абай поступила информация о загорании сухой травы и деревьев на территории Бегенского лесничества.

    В 11:52 на место пожара направлены силы и средства подразделений МЧС: 100 человек личного состава и более 20 единиц техники ДЧС области, воинской части 68303 МЧС, ДЧС ВКО. В целях содействия оперативному тушению на место направлена авиация МЧС.

    На место пожара выехал аким области Абай Нурлан Уранхаев, находящийся с рабочим визитом в Бородулихинском районе, срочно выехал на место возникновения пожара на территории озера Шошкалы в Бескарагайском районе.

    В МЧС сообщили, что Сырым Шарипханов вылетел на место пожара в области Абай.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МЧС Пожар Абайская область
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