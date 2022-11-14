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    Из-за пожара на подстанции часть микрорайонов Атырау осталась без электроснабжения

    14 Ноября 2022, 11:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В городе Атырау из-за пожара на подстанции часть микрорайонов остались без электроснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ночь с 13 на 14 ноября в городе Атырау на электрической подстанции №18 в микрорайоне Бирлик произошел пожар, который был потушен силами службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС. Без электричества остались микрорайоны Геолог, Жулдыз, Бирлик, Томарлы, Контейнерный и Привокзальный. Ситуация находится под личным контролем акима области Серика Шапкенова. По поручению главы региона аварийные службы АО «Атырау жарык» и городского акимата ведут ремонтные работы по устранению последствий аварийной ситуации и восстановлению подачи электроэнергии», - сообщили в пресс-службе акимата области.

    На утро 14 ноября была восстановлена подача электричества в микрорайоне Привокзальный.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Энергетика Атырауская область Происшествия
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