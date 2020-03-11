Из-за повышения базовой ставки тенговые депозиты стали более привлекательными для населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Финансовый эксперт Расул Рысмамбетов прокомментировал повышение базовой ставки до 12% и последовавший за ним рост ставок по депозитам. По его мнению, действия Национального банка РК были верными с учетом негативных внешних факторов, передает МИА «Казинформ».

«Это было необходимо. Повышение базовой ставки стало реактивной мерой, чтобы сдержать какие-то спекуляции. Нацбанк показывает, что у него есть инструменты сдержать курс. Плюс ко всему базовая ставка – это не только кредиты, базовая ставка - это и депозиты. Отрадно видеть реакцию банков. Три банка оперативно повысили ставки по депозитам в тенге до максимальных значений после того, как Казахстанский фонд гарантирования депозитов пересмотрел максимальные рекомендуемых ставки вознаграждения», - сообщил он.

По мнению эксперта, ставки по депозитам постепенно могут повысить и другие банки второго уровня для предоставления более выгодных условий для клиентов.

«Повышение ставок сохранит высокую доходность и привлекательность тенговых депозитов. По депозитам в иностранной валюте, например, ставки гораздо ниже», - добавил эксперт

Сегодня Евразийский банк и Банк Хоум Кредит повысили ставку по несрочным депозитам («Turbo Deposit» и «Простой депозит») с 9,8% до 12,5%. Банк ЦентрКредит повысил ставку по несрочному депозиту «Чемпион» с 9,8% до 12,5% и по сберегательному депозиту на 3 месяца «Рахмет» - с 12,5% до 13%.

10 марта Национальный банк принял внеочередное решение по уровню базовой ставки, обусловленное необходимостью поддержания стабильности цен на фоне негативного влияния рисков со стороны внешнего сектора. С 10 марта 2020 года базовая ставка установлена на уровне 12% годовых с расширением процентного коридора до +/- 1,5 п.п.

Как сообщалось ранее, Казахстанский фонд гарантирования депозитов пересмотрел максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по тенговым депозитам на март и апрель 2020 года в связи с повышением базовой ставки. Вслед за Казахстанским фондом гарантирования депозитов банки пересматривают ставки по депозитам.



