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    Из-за потепления интенсивное снеготаяние прогнозируют в пяти регионах РК

    5 Марта 2022, 22:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с прогнозом положительных температур воздуха и сильных смешанных осадков, 6 марта в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование тало-дождевого стока. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    6-8 марта в связи с прогнозом положительных температур воздуха и сильных смешанных осадков в Восточно-Казахстанской области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
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