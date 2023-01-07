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    Из-за плохой видимости на дороге «ГАЗель» съехала в кювет в СКО

    7 Января 2023, 16:42

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области машина с сухофруктами оказалась в кювете из-за плохой видимости на дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 48-летний водитель «Газели» не смог самостоятельно вернуть ее на дорогу. Машина с сухофруктами, направлявшаяся из Астаны в Костанай, стояла в кювете, пока ее не заметили патрульные Нурлан Кожахметов и Ельжас Макулов. Сотрудники батальона объезжали закрепленный за ними участок трассы «Кокшетау-Рузаевка».

    Полицейские обратились в ближайшее ТОО «Саумалколь-Агро». Оттуда на помощь выехал трактор «К-700».

    «Водитель попросил нас помочь, так как самостоятельно не смог выехать из сугроба. Один из нас сел за руль, другой прикреплял трос к трактору. После того как автомашина была поднята на проезжую часть, водитель благополучно продолжил путь», - сказал старший лейтенант полиции Ельжас Макулов.

    Несколькими днями ранее в сугробе застрял на 12 часов молоковоз. Его тоже вытаскивали на дорогу полицейские и сотрудники крестьянского хозяйства.


    Фото пресс-службы департамента полиции

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Транспорт МВД РК Дороги Спасение
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