Из-за переноса плановых операций растет число пациентов с запущенной патологией – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Важно обеспечить качество и доступность медицинской помощи в условиях пандемии. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды в сети Twitter.

«Важно обеспечить качество и доступность медицинской помощи в условиях пандемии по всем направлениям медицинской помощи. Особенно важна своевременная вакцинация в рамках Национального календаря прививок», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что с учетом перепрофилирования коек в ковидные, упускается драгоценное время для проведения плановых операций.

«В результате растет число пациентов с запущенной патологией, увеличивается летальность. Я не зря неустанно говорю о снижении доступности медицинской помощи. Это отражается на росте материнской смертности, смертности от болезней системы кровообращения и других болезней», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием Премьер-Министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.



