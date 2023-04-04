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    Из-за паводка эвакуировали жителей села Карамырза в Костанайской области

    4 Апреля 2023, 18:40

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Карасуском районе Костанайской области из-за паводка эвакуировали жителей села Карамырза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

    «4 апреля т.г. из-за активного таяния снега и поступления талых вод река Тюнтюгур в Карасуском районе вышла из берегов. В зоне подтопления оказалось 12 жилых домов и 40 придворовых территорий. В ходе проведения аварийно-спасательных и неотложных работ из жилых домов по ул. Набережная, оказавшихся в зоны подтопления были эвакуированы 15 человек, в т.ч. 8 детей, и по их желанию размещены у родственников, отогнан в безопасные места крупный и мелкий рогатый скот. Жителей села, в котором проживают 552 человека, заблаговременно оповестили о паводковых рисках», - сообщили в ДЧС.


    По информации ведомства, в здании сельского акимата развернут оперативный штаб под руководством акима района. Сотрудниками департамента организован подворовый обход для оказания при необходимости помощи населению, в том числе психологической. Открыт телефон горячей линии в департаменте по ЧС – 8 714 2 50 36 24.

    На месте работают силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов и полиции в составе 36 человек и 13 единиц техники, 3 плавсредства, 14 единиц мотопомпы, 1 дрон.

    На данный момент обстановка находится под контролем.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Костанайская область Происшествия Паводок ДЧС
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