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    Из-за отсутствия генплана нацпарка не могли привлечь инвесторов в туротрасль в СКО

    28 Июля 2023, 20:57

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области рассчитывают увеличить приток инвестиций в туристическую отрасль после утверждения генерального плана развития национального парка «Кокшетау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На общественном совете руководитель отдела развития туризма и лицензирования Канат Шамсутдинов сообщил, что с начала года в отрасль привлекли 5,56 млрд тенге инвестиций. Эта сумма уже превышает запланированные на год 4,7 млрд тенге. Семь проектов на 1,2 млрд тенге реализовали в Имантау-Шалкарской курортной зоне.

    «Мы долго не могли привлечь крупных инвесторов в курортную зону из-за неутвержденного генерального плана развития государственного национального природного парка «Кокшетау». В прошлом году его утвердили, и сейчас инвесторы разрабатывают проектно-сметные документации на строительство современных круглогодичных эко-отелей, глэмпингов, автокараванинга. Сумма инвестиций составит 4,5 млрд тенге», - сказал К.Шамсутдинов.

    Он отметил, что основным фактором, влияющим на привлечение инвесторов и туристов, является наличие транспортной и инженерной инфраструктуры.

    За последние пять лет в курортной зоне отремонтировали около 250 км автомобильных дорог и подъездных путей областного и районного значения на сумму более 8 млрд тенге. В планах – ремонт еще пяти дорог.

    «Остается нерешенным вопрос по строительству инфраструктуры на территории курортной зоны, расположенной в пределах нацпарка «Кокшетау». Совместно с Министерством экологии и природных ресурсов создана комиссия по переводу земель национального парка в земли запаса акимата Айыртауского района для дальнейшего проектирования и строительства инженерной и транспортной инфраструктуры», - проинформировал К.Шамсутдинов.

    Он напомнил, что с прошлого года действуют правила по мерам государственной поддержки в сфере туризма. Бизнесу возвращают 10% от затрат при строительстве или реконструкции объектов турдеятельности и объектов придорожного сервиса, 25% - от стоимости приобретения туравтобусов, возмещается часть затрат на содержание санитарно-гигиенических узлов в размере 83,3 тысячи тенге ежемесячно.

    В 2022-м году Имантау-Шалкарскую курортную зону посетили 62,4 тысячи человек. Здесь действуют 42 объекта туризма, в том числе 10 с круглогодичным режимом работы.

    По итогам первого квартала этого года регион посетили 24,2 тысячи туристов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Туризм Связь, ТВ, IT Инвестиции
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