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    Из-за обильных осадков подтоплены три населенных пунктах Алматинской области

    9 Февраля 2021, 14:11

    ТАЛДЫКОРГАН.КАЗИНФОРМ - В трех населенных пунктах Алматинской области из-за обильных осадков произошло подтопление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «В связи с повышением температурного фона, выпадением обильных осадков в виде дождя, снеготаяния и поступления талых вод в трех населенных пунктах Алматинской области (в с.Ешкиолмес и А.Алдабергенов Ескельдинского района, а также в с.Талапты Коксуского района) произошло подтопление дворовых территорий частных жилых домов», - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

    Ночью, 8 февраля в ДЧС Алматинской области поступило сообщение, о том что в 3 населенных пунктах произошел перелив воды и подтопление ориентировочно 40 дворовых территории частных жилых домов.

    Силами ДЧС Алматинской области и сотрудниками МИО в селе Ешкиолмес Ескельдинского района с места происшествия эвакуировано 10 человек и размещены в средней школе. Произведена откачка воды с помощью мотопомп. На базе ДЧС был развернут оперативный штаб и работала горячая линия.

    На данный момент, как сообщили в пресс-службе ведомства, проводятся работы по углублению арычной сети, возведению насыпной дамбы и отводу талых вод.

    Всего на местах подтопления были задействованы силы и средства ДЧС Алматинской области - 67 сотрудников, 15 единиц техники, 18 мотопомп, а также 28 сотрудников местных исполнительных органов, 5 единиц техники и 5 единиц мотопомп, 7 сотрудников РОП , 3 единицы техники.

    МЧС РК просит граждан соблюдать правила безопасности в паводкоопасный период, своевременно очищать арычные сети прилегающие к дворовым территориям от снега и мусора.

    Единый телефон службы спасения 101 или 112.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматинская область Промышленность Паводок МЧС
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