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    Из-за новых штаммов коронавируса Турция приостанавливает авиасообщение с шестью странами

    29 Июня 2021, 02:12

    АНКАРА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Власти Турции приняли решение приостановить авиасообщение с рядом государств из-за распространения новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МВД страны: «Авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР приостановлено с 1 июля до особого распоряжения. Прямые рейсы из этих стран в Турцию будут запрещены, – отмечается в сообщении. – Прибывшие в Турцию пассажиры, которые были в Бангладеш, Бразилии, Непале, Индии, Шри-Ланке и ЮАР в течение последних 14 дней перед прибытием, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда в республику. После этого они будут помещены на карантин на 14 дней».

    Версия коронавируса, получившая официальное название «дельта», была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским штаммом. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма «дельта плюс» считается еще более заразным.

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    Турция
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