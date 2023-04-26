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    Из-за нерентабельности оптимизируют городские маршруты в Петропавловске

    26 Апреля 2023, 15:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске оптимизируют городской маршрут №22М. Горожане возмутились нововведением и просят сохранить существующий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акимата города, автобус №22М перестанет курсировать с первого мая. Причина – нерентабельность.

    «Изменится маршрутов схема маршрутов №№24М и 27. Теперь маршрут №27 дополнительно будет заезжать на ПЗТМ (Петропавловский завод тяжелого машиностроения) с кольца «Военная часть» и следовать направо по улице Гашека. Следующими остановками будут «проезд Гашека», «Шухова», «Жамбыла». Затем автобусы продолжат прежний маршрут. №24 маршрут будет курсировать по улице Астана до Кеншинбаева и следовать направо, затем по улице Медведева, остановка «Мясокомбинат», улице Кошукова до Батыр Баяна. После чего будет следовать по прежней схеме движения», - прокомментировали в пресс-службе.

    В социальных сетях горожане пишут, что оптимизация только усложнит передвижение, Именно этот маршрут был востребован и позволял жителям северной части города добираться до вокзала. Петропавловцы возмущены принятым решением и просят оставить маршрут №22.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт
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