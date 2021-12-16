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    Из-за непогоды закрыта трасса Атырау - Уральск

    16 Декабря 2021, 23:36

    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области из-за погодных условий закрыто движение автомобильного транспорта в Западно-Казахстанскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным, распространенным ЗКОФ АО «КазАвтоЖол», 16 декабря 2021 года с 20.30 в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автомобильной дороге республиканского значения направлением «Атырау - Уральск», 492-189 километры. Из-за тумана, гололеда, дождя дорога закрывается от города Уральска до границы с Атырауской областью для всех видов автомобильного транспорта»,- сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Западно-Казахстанская область Транспорт Погода
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