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    Из-за непогоды закрыли три участка автодорог в ВКО для всех видов транспорта

    14 Января 2023, 23:21

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Три дороги закрыты для автотранспорта Восточно-Казахстанской области из-за погоды передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

    «По информации ТОО «ОблШыгысЖол» 14.01. с 22:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель) закрыто движение на участке а/д областного значения Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха (72-87 км., граница Абайской области-город Шемонаиха) для всех видов автотранспорта.

    В Восточно-Казахстанской области закрыты три дороги:

    - от города Усть-Камногорска до Калбатау;

    - от города Усть-Каменогорска до Алтай;

    - от Бородулихи до город Шемонаихи», - говорится в публикации пресс-службы ДЧС ВКО в Instagram.
    Восточно-Казахстанская область Транспорт Дороги Погода
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