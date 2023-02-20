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      Северо-Казахстанская область

    Из-за непогоды закрыли дороги в курортном районе СКО

    20 Февраля 2023, 17:08

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели приняли решение закрыть дороги местного значения в Айыртауском районе. Причина – ухудшение погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, с 18 часов в курортном районе будет закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах местного значения. В районе бушует сильный ветер, наблюдается низовая метель. Как отметили спасатели, погодные условия создают аварийную обстановку для участников движения.

    Штормовое предупреждение объявили в регионе на 21 февраля. На большей части области ночью ожидается снег. На севере, западе и юге региона – низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе возможен туман. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 15-20 метров в секунду, порывы будут достигать 23 метров в секунду.

    Погодные информеры предрекают североказахстанцам в ближайшие двое суток повышение температуры воздуха днем до плюс 1-2 градусов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Погода
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