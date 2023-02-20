Из-за непогоды закрыли дороги в курортном районе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели приняли решение закрыть дороги местного значения в Айыртауском районе. Причина – ухудшение погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, с 18 часов в курортном районе будет закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах местного значения. В районе бушует сильный ветер, наблюдается низовая метель. Как отметили спасатели, погодные условия создают аварийную обстановку для участников движения.

Штормовое предупреждение объявили в регионе на 21 февраля. На большей части области ночью ожидается снег. На севере, западе и юге региона – низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе возможен туман. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 15-20 метров в секунду, порывы будут достигать 23 метров в секунду.

Погодные информеры предрекают североказахстанцам в ближайшие двое суток повышение температуры воздуха днем до плюс 1-2 градусов.



