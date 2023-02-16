Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за снегопада и начавшейся метели ограничено движение от границы Атырауской области до города Уральска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 16 февраля с 21:00 по местному времени ограничено движение автотранспорта от границы региона до города Уральска Западно-Казахстанской области. Связано это с ухудшением погодных условий - снегопадом и метелью. Движение ограничено на автомобильной дороге республиканского значения А-27 Атырау-Уральск с 189 по 492 километр: от поселка Индер до города Уральска для грузового и общественного автотранспорта.

ДЧС Атырауской области убедительно просит воздержаться от поездок по этому направлению и следить за sms, передаваемыми службой 112.