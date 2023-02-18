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    Из-за непогоды ограничено движение из ЗКО в Атыраускую область

    18 Февраля 2023, 01:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за снегопада и начавшейся метели ограничено движение в Западно-Казахстанской области до границы с Атырауской областью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, движение ограничено для грузового и общественных видов автотранспорта по автодороге республиканского значения Атырау-Уральск с 189 до 371 км - границей с Атырауской областью. Связано это с ухудшением погодных условий - снегопадом и метелью, а также гололедом.

    ДЧС Атырауской области убедительно просит воздержаться от поездок по этому направлению и следить за sms, передаваемыми службой 112.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Западно-Казахстанская область Транспорт Погода
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