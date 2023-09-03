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    Из-за нехватки кислорода погибла рыба в реке Есиль в СКО

    3 Сентября 2023, 10:12

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области установили причину зарегистрированного в августе замора рыбы на озере Питное и реке Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента экологии, частичная гибель рыбы на озере Питное, возле села Миролюбово Жамбылского района, произошла из-за скопления сероводорода, образующегося при гниении растительности.

    Рыба в реке Есиль, возле Сергеевского водохранилища, погибла из-за снижения содержания растворенного кислорода в воде. Произошло это из-за высокой температуры воздуха и воды.

    На заседании межведомственной рабочей группы по факту гибели рыбы акимату Жамбылского и района Шал акына рекомендовали проводить постоянный мониторинг водоемов. На озере Питное необходимы мелиоративные работы по выкосу излишней растительности и проведению аэрации для улучшения гидрохимическогно режима водоема. При невозможности рыбохозяйственной мелиорации, провести мелиоративный лов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Экология
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