Из-за небрежного отношения почти 30 млн га земель стали непригодными для использования в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодня из-за небрежного отношения со стороны собственников земельных участков и землепользователей, площадь эродированных и эрозионно опасных сельхозземель составляет более 90 млн га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, из них 29,3 млн га фактически эродированы и непригодны для дальнейшего использования. В связи с чем, проводятся мероприятия по предотвращению дальнейшей деградации земель, улучшению кормовых угодий, особенно вблизи населенных пунктов, совместно с местными исполнительными и уполномоченными органами.

«В целях решения вопросов предоставления пастбищ для удовлетворения нужд местного населения в рамках Закона РК «О пастбищах» местные исполнительные органы разрабатывают и утверждают планы по управлению пастбищами сроком на 1 или 2 года, направленные на перераспределение незагруженных пастбищ организованных хозяйств для обеспечения выпаса скота населения», - сказал Ербол Карашукеев.

По данным ведомства, из всего 188 планов по управлению пастбищами действующими являются 148.

Таким образом, истекли сроки, и акиматами ведутся работы по утверждению 40 планов по управлению пастбищами.

В целях удовлетворения личного подворья населения пастбищными угодьями в 2022 году местными исполнительными органами приняты следующие меры путем включения прилегающих земель запаса к землям населенных пунктов расширены границы населенных пунктов на общей площади 421,2 тысячи га;

перераспределены местному населению из земель запаса – 2,4 млн. га;

осуществлена трансформация сельскохозяйственных угодий в пастбища – 22,7 тысячи га;

для удовлетворения нужд населения в пастбищах было изъято 325,5 тысячи га земель.

зарезервированы 1,2 млн га земель.



