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    Из-за нарушения требований безопасности приостановлена работа башенного крана в столице

    3 Марта 2022, 12:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице совместно с участием специалистов акимата города, Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС и других уполномоченных госорганов ведутся работы по проверке башенных кранов, которые не соответствуют техническим требованиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    В рамках созданной рабочей группы по соблюдению норм техники безопасности при эксплуатации башенных кранов, проведено обследование башенных кранов на строительном объекте ЖК «Bai-Tursyn». На данном строительном объекте работают четыре башенных крана, во время обследования было установлено несоответствие одного башенного крана нормам промышленной безопасности. В этой связи, работа одного башенного крана была приостановлена до устранения установленных нарушений. Рабочей группой продолжаются работы по проверке других башенных кранов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Строительство Безопасность
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