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    Из-за морозов школы Актобе переходят на онлайн-обучение

    9 Января 2023, 22:12

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в связи с морозами школы Актобе перешли на онлайн-обучение для начальных и средних классов. Как будут учиться школьники при низких температурах в последующие дни, рассказали в управлении образования области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начиная с воскресенья, в Актобе установилась морозная погода - днем -26, ночью до -36 градусов. По прогнозам синоптиков, морозы будут до четверга. В четверг ожидается потепление до -19 градусов.

    В морозные дни занятия в школах не будут отменять, учащиеся перейдут на дистанционное обучение. Однако родителям надо следить за столбиком температуры или держать связь с классными руководителями.

    «Есть правила, согласно которым, при температуре воздуха -25 градусов и ниже для начальных классов, -27 градусов и ниже для школьников до 9 класса, -30 градусов и выше для всех классов отменяются занятия в офлайн-режиме и все учащиеся переходят на онлайн формат обучения. Завтра и послезавтра будем смотреть на температуру воздуха, если будут морозы -25 градусов и ниже, занятия перейдут в онлайн для начальных классов и далее, согласно распорядка», - сообщила исполняющая обязанности руководителя управления образования Нургуль Бертлеуова.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Образование
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