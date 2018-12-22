Из-за мороза в Астане отменяются занятия для учеников 0-9 классов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за сильного мороза (29 градусов) в Астане отменяются занятия для учеников 0-9 классов.

Об этом сообщает департамент по ЧС города Астаны.