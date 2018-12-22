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Из-за мороза в Астане отменяются занятия для учеников 0-9 классов
22 Декабря 2018 06:41 163
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за сильного мороза (29 градусов) в Астане отменяются занятия для учеников 0-9 классов.
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Об этом сообщает департамент по ЧС города Астаны.
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