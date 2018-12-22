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Из-за мороза в Астане отменяются занятия для учеников 0-9 классов

22 Декабря 2018 06:41 163
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Из-за мороза в Астане отменяются занятия для учеников 0-9 классов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за сильного мороза  (29 градусов) в Астане отменяются занятия для учеников 0-9 классов.

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Об этом сообщает департамент по ЧС города Астаны.

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