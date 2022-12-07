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    Из-за мороза школьников Астаны, Караганды и Семея перевели на дистанционку

    7 Декабря 2022, 12:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане, Караганде и Семее школьников второй смены перевели на дистанционное обучения из-за мороза, передает МИА «Казинформ».

    «В связи с ухудшением погодных условий 7 декабря 2022 года учащиеся 0-9 классы второй смены переходят на дистанционный формат обучения», - сообщили в управлении образования города Астаны.

    По информации отдела образования Караганды, 7 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-4 классов второй смены переводятся в дистанционный формат обучения. Уроки в 5-8 классах будут сокращены до 30 минут.

    В Семее 7 декабря из за неблагоприятных погодных условий (-25 ℃) занятия для учащихся 1- 4 классов 2 смены переводится на дистанционный формат обучения.
    Астана Карагандинская область Образование Караганда Абайская область Семей
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