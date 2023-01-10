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    Из-за метеоусловий в аэропорту Астаны задержано 19 рейсов

    10 Января 2023, 14:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба столичного аэропорта информировала, что воздушная гавань работает в штатном режиме. Из-за погодных условий некоторые самолеты прибывают позже, передает МИА «Казинформ».

    Международный аэропорт Астаны работает в штатном режиме. На прилет задерживаются 13 рейсов, на вылет – шесть.

    Причина – метеоусловия и позднее прибытие воздушного судна. В аэропорту постоянно ведутся работы по очистке снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе.

    Пассажиров просят узнавать актуальную информацию в call-центрах, а также в справочной аэропортах вылета и прилета.

    Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана.
    Астана Общество Погода Аэропорт Авиация
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