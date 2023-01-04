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    Из-за метели закрыто 65 дорог: на блок-постах скопилось более 1000 авто

    4 Января 2023, 15:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий - метели, плохой видимости, гололеда - закрыты 65 участков автодорог. Из них 35 дорог республиканского и 30 областного значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах (Абайской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской, Павлодарской и Жетысусской областях).

    На блок-постах скопилось более 1000 единиц автотранспортных средств.

    За текущие сутки спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 725 человек, в т.ч. 137 детей, отбуксировано 124 единиц техники.

    Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находятся в готовности 200 единиц техники для эвакуации.

    В пунктах временного обогрева находятся более 200 человек, из них 16 детей.

    В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 232 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, также посредством мобильного приложения «Дармен» направлено 114 уведомлений.

    Всего в аварийно-спасательных работах задействовано 4163 человек и 1343 единиц техники МЧС, местных исполнительных органов и МВД.

    Силами республиканского оперативного-спасательного отряда и ДЧС Алматинской области проводится эвакуация 37 машин из Тургеньского ущелья.

    Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна.
    Транспорт Дороги Погода МЧС
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