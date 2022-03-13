Из-за метели закрыт выезд из столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане закрыли выезд в нескольких направлениях из-за непогоды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Служба спасения 112 в 11:00 сообщила о закрытии трассы Нур-Султан - Темиртау. Причина – сильная метель, ветер 20 м/с.

Спустя 40 минут стало известно о том, что невозможно выехать из столицы в сторону Ерейментау.

В 11:43 астанчане получили рассылку о закрытии трассы Нур-Султан – Атбасар.

В 12:06 также из-за метели закрыли трассу в сторону Щучинска.

Ранее сообщалось о том, что на трассе Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты в Павлодарской области движение закрыто для всех видов транспорта из-за метели и плохой видимости.

Напомним, 13 марта практически во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

По состоянию на 13:20, в столице ветрено, идет легкий снег, на термометрах минус семь градусов.