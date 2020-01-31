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Из-за метели закрыт участок дороги в Актюбинской области
31 Января 2020 16:22
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в связи с ухудшением погодных условий был закрыт участок автодороги республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
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«В частности, из-за метели, снега и нулевой видимости сегодня был закрыт участок дороги республиканского значения «Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз» от города Эмба до города Шалкар для всех видов автотранспорта», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС.
В областном центре - городе Актобе метели и снега не наблюдается.
Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт, Погода,
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