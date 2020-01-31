Из-за метели закрыт участок дороги в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в связи с ухудшением погодных условий был закрыт участок автодороги республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

«В частности, из-за метели, снега и нулевой видимости сегодня был закрыт участок дороги республиканского значения «Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз» от города Эмба до города Шалкар для всех видов автотранспорта», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС.

В областном центре - городе Актобе метели и снега не наблюдается.