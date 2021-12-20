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    Из-за метелей и снегопада на востоке Турции закрываются дороги

    20 Декабря 2021, 16:52

    ЭРЗУРУМ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - На востоке Турции уже третьи сутки продолжаются снегопады и метели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Морозная погода привела к сбоям в работе общественного транспорта, перебоям в энергоснабжении населенных пунктов.

    Особо сложная ситуация наблюдается в провинции Эрзурум, где транспортные службы рапортуют об ограничении транспортного сообщения с 525 населенным пунктами.

    В провинции Карс часть дорог уже удалось расчистить. В учебных заведениях ряда поселков объявлены однодневные каникулы.

    Бригады регионального управления автомобильных дорог продолжают работы по расчистке снега. Временно прекращено сообщение с 144 селами провинции.

    В Эрзинджане закрыты 37 сельских дорог.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Турция Дороги Погода
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