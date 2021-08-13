Из-за локдауна выбросы в атмосферу сократились на 2% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компания IQAir опубликовала всемирный отчет о качестве воздуха за 2020 год, который демонстрирует существенные изменения качества воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на IQAir.

Согласно предоставленным данным IQAir, в 2020 году 84% всех отслеживаемых стран отметили улучшение качества воздуха, в основном благодаря глобальным мерам по замедлению распространения COVID-19.

«2020 год принес неожиданный спад загрязнения воздуха. В 2021 году мы, вероятно, снова увидим рост загрязнения воздуха из-за деятельности человека «, - сказал Фрэнк Хаммес, генеральный директор IQAir.

Он также выразил надежду, что в этом отчете будет подчеркнута необходимость и возможность принятия срочных мер по борьбе с загрязнением воздуха, которое остается самой большой угрозой для здоровья окружающей среды в мире.

«Во многих частях мира в 2020 году произошло беспрецедентное, но кратковременное улучшение качества воздуха, поскольку ограничения, связанные с пандемией COVID-19, вызвали резкое падение потребления ископаемого топлива. Это улучшение качества воздуха означало десятки тысяч предотвращенных смертей от загрязнения воздуха. Переходя на чистую энергию и чистый транспорт, мы можем добиться тех же улучшений на постоянной основе», - сказал Лаури Мюллювирта, ведущий аналитик Центра Research on Energy and Clean Air (CREA), который также участвовал в написании отчета.

Отметим, что отчет о качестве воздуха в мире за 2020 год основан на данных о PM2,5 из 106 стран, которые были измерены наземными станциями мониторинга. Из источников данных, включенных в этот отчет, 66,6% станций управлялись государственными органами, а остальные представляют собой станции мониторинга, управляемые местными жителями, некоммерческими организациями и компаниями.

Что касается Казахстана, объём выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух в РК за 2020 год составил более 2,4 млн тонн, что, впрочем, на 1,7% меньше, чем за 2019-й. Сокращение объёма выбросов было отмечено впервые за последние 5 лет (ранее в 2015 году показатель сокращался на 3,4%).

В 2020 году очистными сооружениями стационарных источников было уловлено и обезврежено 93,1% объёма выбросов, в 2019-м — 93,2%.

Основными загрязняющими веществами являются: сернистый ангидрид — 868,1 тыс. тонн (−2% за год); окись углерода — 486,5 тыс. тонн (−0,3% за год); окислы азота — 311,4 тыс. тонн (−0,8% за год). На прочие загрязняющие вещества пришлось 775 тыс. тонн (−2,6% за год). Из общего объёма загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный воздух, 79,5% приходится на газообразные и жидкие, 20,5% — на твёрдые вещества.

Доля выбросов промышленных предприятий в атмосферный воздух вредных веществ в общем объёме увеличивается каждый год. Так, в 2016 году на них приходилось 80,8% выбросов, в 2019-м — 85,8%, а в 2020 году — уже 86,6%.

Среди регионов РК более половины вредных веществ, выброшенных в атмосферный воздух, совокупно приходится на Павлодарскую (723 тыс. тонн) и Карагандинскую (627,7 тыс. тонн) области.

Значительные объёмы выбросов также зафиксированы в Атырауской (154 тыс. тонн), Актюбинской (135,1 тыс. тонн), Восточно-Казахстанской (127,2 тыс. тонн) и Костанайской (123,4 тыс. тонн) областях.