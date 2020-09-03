Из-за коррупции подчиненного уволился замакима СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов принял отставку своего заместителя Антона Федяева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

А. Федяев подал в отставку после оглашения приговора экс-руководителю ГАСКа Батырбеку Калабаеву.

Ранее мы сообщали, что заявление об отставке подал и аким Акжарского района Ербатыр Мадьяров, чей заместитель проходил по тому же делу о коррупции в ГАСКе.

«Согласно принятому закону о персональной ответственности руководителей за коррупционные преступления подчиненных, в связи с вступлением в законную силу решения суда в отношении бывшего руководителя ГАСКа Батырбека Калабаева и заместителя акима Акжарского района Курала Досимбекова, распоряжением акима СКО, по согласованию с Администрацией Президента от занимаемых должностей освобождены заместитель акима области Антон Федяев и аким Акжарского района Ербатыр Мадьяров», - прокомментировали в пресс-службе акима области.