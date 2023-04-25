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    Из-за кори часть классов сельской школы перешли на онлайн-обучение в Атырауской области

    25 Апреля 2023, 15:51

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Из-за кори в Атырау часть классов школы в пригородном селе Жанаталап перешли на онлайн-обучение. Об этом сообщила руководитель управления образования Гульнара Садуахасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В средней школе имени Жамбыла села Жанаталап у одного учащегося 5-го класса и двух учеников 2-го класса обнаружены признаки кори. В связи с этим принято решение с 25 апреля по 2 мая перевести классы, где обучаются заболевшие дети, на дистанционный формат обучения, так как требуется провести дезинфекцию и санитарную уборку», - сказала Гульнара Садуахасова.

    Всего в этом году в регионе со 2 марта по 24 апреля зарегистрировано 15 случаев с подозрением на корь.
    «Из них лабораторным способом доказана заболеваемость шести детей. По четырём случаям обследования дали отрицательный результат. В пяти случаях проводится исследование. Кроме того, под медицинским наблюдением находятся 216 человек, состоявших в контакте с больными», - сказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Мадениет Танауов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Здравоохранение
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