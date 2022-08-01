Из-за качелей фаланги пальцев отрезало ребенку в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Фаланги на безымянном пальце и мизинце правой руки отрезало 13-летнему мальчику на детской качели 27 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

Жительница Уральска Карлыгаш Кудряшова рассказала, что ее сыну отрезало на качели две фаланги пальцев. Она считает, что причиной травмы стали сломанные качели.

«В тот вечер Никита как обычно пошел играть на детскую площадку со своими друзьями. Спустя некоторое время с телефона сына позвонил его друг и попросил меня прийти на площадку. Он сказал, что ему оторвало пальцы. Я даже не помню, как бежала туда, это какой-то ужас. Шок. Увидела Никиту, смотрю, а на земле лежит часть пальца. Тогда меня всю трясло, - вспоминает Карлыгаш. - Дети не смогли дозвониться в скорую. Муж повез сына в областную больницу, но там не приняли и отправили в детскую больницу. Тогда супруг настоял, чтобы сыну обработали рану и отвез его детскую, где ему ампутировали одну фалангу. В итоге сын лишился фаланг двух пальцев на правой руке. Вы посмотрите, в каком состоянии игровая площадка. Кто будет отвечать за все это? Почему никто не смотрит за инвентарем? Если качели в неисправном состоянии, почему никто их не уберет или не отремонтирует?», - говорит женщина.

Она сказала, что сын до сих пор находится в шоковом состоянии. Он комплексует и стесняется полученных увечий.

«У него переходный возраст сейчас и мальчишки на площадке сказали, что теперь его не возьмут в армию. Сын переживает, как будет жить без пальцев, а он мечтал стать военным. Тем более, он занимается боксом. Тут уже дважды были подобные случаи, но травмы не серьезные были у детей. Сколько это все будет продолжаться? Вот посмотрите, футбольное поле. Недавно на мальчика упали ворота и он умер. На следующий день и на нашу спортивную площадку приехали и приварили такие же ворота. У нас начинают что-то делать только после трагедии», - возмущенно говорит мама мальчика.

Сам Никита говорит, что не понял, как получил травму. Он хотел задержаться, когда раскачался на тренажере и ему отрезало фаланги. Его мама намерена добиться справедливости и наказать тех, кто несет ответственность за площадку.

«Я написала заявление в полицию, но его даже не хотели принимать. Почему до сих пор не убрали этот тренажер? Ждут, пока еще один ребенок покалечится», - поделилась мнением женщина.

В управлении здравоохранения ЗКО факт подтвердили и сообщили, что у ребенка диагностирована травматическая ампутация IV-V ногтевых фаланг правой кисти. Подростка направили на амбулаторное лечение.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что данный факт зарегистрирован, ведется досудебное расследование по статье 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

У кого на балансе находится детская площадка, в акимате Уральска пообещали сообщить позже.





Фото: mgorod.kz



