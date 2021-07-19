Из-за группы «упертых» антиваксеров не можем ставить под угрозу здоровье граждан - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за небольшой группы «упертых» антиваксеров не можем ставить под угрозу здоровье граждан. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу пресс-службы Акорды в сети Twitter.

«В работе с людьми, нежелающими вакцинироваться, нужно применять дифференцированный подход. Эта группа далеко не однородна. Причины отказа от вакцинации самые разные. Среди таких людей много и колеблющихся», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совещания по эпидемиологической ситуации.

Также Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу принудительной вакцинации.

«Надо всеми средствами, в том числе через социальные сети, убеждать их. В некоторых развитых странах Запада переходят от методов убеждения к мерам принуждения. Мы на это не пойдем, за исключением особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов», - отметил Глава государства.

«Потому что не можем из-за небольшой группы «упертых» антиваксеров ставить под угрозу здоровье наших граждан, обеспечивающих своим трудом благополучие своих семей», - заявил в ходе совещания Президент Казахстана.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием Премьер-Министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.



