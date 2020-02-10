+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 4 °С
USD 378.31 EUR 414.36
RUB 5.93 CNY 54.09
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Из-за гололеда в Семее отменены занятия в школах и колледжах

10 Февраля 2020 07:33
Поделиться:
Из-за гололеда в Семее отменены занятия в школах и колледжах

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее из-за гололеда отменены занятия в учебных заведениях города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Новости по теме
Занятия для учащихся 0-9 классов второй смены отменили в столице
Из-за морозов в ВКО отменены занятия в школах Отменены занятия в школах ВКО из-за морозов Занятия отменили для учащихся школ первой смены 0-9 классов в Нур-Султане

«По информации управления образования, 10 февраля в Семее из-за ветра и гололеда отменяются занятия у учащихся с 1 по 11 классы 1 смены и 1-2 курсов колледжей», — сообщили в ДЧС ВКО.


Кроме того, по неблагоприятным погодным условиям отменены занятия и в Шемонаихинском районе ВКО. Здесь в школу не пошли с 1 по 11 классы 1-2 смены.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Образование, Погода,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив