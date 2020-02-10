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Из-за гололеда в Семее отменены занятия в школах и колледжах
10 Февраля 2020 07:33
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее из-за гололеда отменены занятия в учебных заведениях города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.
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«По информации управления образования, 10 февраля в Семее из-за ветра и гололеда отменяются занятия у учащихся с 1 по 11 классы 1 смены и 1-2 курсов колледжей», — сообщили в ДЧС ВКО.
Кроме того, по неблагоприятным погодным условиям отменены занятия и в Шемонаихинском районе ВКО. Здесь в школу не пошли с 1 по 11 классы 1-2 смены.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Образование, Погода,
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