Из-за дефицита газа могут пострадать промышленные предприятия СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области предприниматели подняли проблему с распределением сжиженного газа по регионам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, ранее через электронные торговые площадки распределялось 10% от общего республиканского объема сжиженного газа, в этом году на торги отдали 65%. В соответствии с Законом «О газе и газоснабжении», к 1 января 2022 года этот объем должен достичь 100%.

Как отмечают субъекты систем снабжения сжиженным нефтяным газом, ранее эти объемы распределялись согласно внутренней необходимости для каждого отдельно взятого региона. Теперь сжиженный газ вместо отдельных административных регионов страны распределяется по так называемым макрорегионам, которые включают в себя несколько географически близко расположенных административных единиц.

На сентябрь было определено 6 регионов поставки: четыре макрорынка - Южный, Восточный, Западный и Северный регионы - и две области - Актюбинская и Мангистауская. Северо-Казахстанская область вошла в Северный макрорегион, в котором вместе с ней находятся Костанайская, Акмолинская, Карагандинская области и город Нур-Султан. По результатам торгов, в которых участвовали предприниматели Северного макрорегиона, весь выставленный объем сжиженного газа достался предприятию Карагандинской области.

«Практика проведения электронных торгов выявила ряд проблемных моментов механизма организации торгов на электронных торговых площадках. Первая из них – это «кнопочная» система определения победителей торгов, работающая по принципу первого нажатия кнопки и не предусматривающая иные конкурентные формы. Вторая проблема - это рост цены в размере 46% в рамках одного торгового периода в связи с высокой стоимостью шага торгов 10% по пяти торговым сессиям и 61% - между двумя торговыми периодами. И третья – это отсутствие газа в отдельных регионах вследствие объединения областей в макрорынки или макрорегионы, что является переходной моделью от формирования региональных рынков к Национальному рынку», – сказал директор ТОО «Горгаз-сервис» Олег Иванов.

По словам предпринимателя, все это лишь усугубляет ситуацию с уже имеющимся дефицитом «голубого топлива» в регионе.

«Критично складывается ситуация дефицита газа для промышленных потребителей – это макаронные фабрики, молокозаводы, птицефермы, сельхозтоваропроизводители, а также владельцы элеваторов (зерносушилки), хлебопекарни, которые перевели свой производственный цикл на использование сжиженного газа в качестве энергоносителя. Также дефицит газа негативно отразился на пассажирских перевозках, так как часть автопарков перешла на более дешёвый вид топлива – газомоторное топливо», - отметил О. Иванов.

В пресс-службе добавили, что с этим вопросом североказахстанские предприниматели обратились к председателю президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимуру Кулибаеву. Им пообещали, что в ближайшее время будет создана рабочая группа совместно с «KAZENERGY» и уполномоченными госорганами для детального изучения.