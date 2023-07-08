Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Дорожным организациям в Северо-Казахстанской области не хватает битума. Из-за дефицита материала могут сорваться сроки сдачи в эксплуатацию дорог. С похожей ситуацией в регионе сталкивались уже в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, потребность региона в битуме на этот год составляет 45,6 тыс. тонн. Заготовили около 55%, необходимо еще 20,6 тыс. тонн. Каждый месяц требуется – 7,6 тыс. тонн битума.

Главный инженер ТОО «Петропавл жолдары» Евгений Осмехин говорит, что проблема дефицита битума не снимается с повестки на протяжении нескольких лет.

«Каждый год в конце строительного сезона мы сталкиваемся с нехваткой битума. Обычно в это время на ремонт закрывался Павлодарский НПЗ и возникал дефицит материала. Последние два года ситуация стала еще хуже. В прошлом году битума у нас не было в середине сезона, в этом – уже в начале. Зимой мы заготовили столько, сколько позволили наши емкости – три тысячи тонн», - отметил Е.Осмехин.

В этом году в работе у дорожной организации три проекта по среднему ремонту республиканских дорог, два проекта по капитальному ремонту дорог областного значения. Потребность только на эти проекты – более 5,7 тыс. тонн, не считая объемов, которые необходимы для проведения ямочного ремонта.

«Запасы мы израсходовали быстро. При обеспечении поставок битума, заполняли бы снова емкости и работали непрерывно. Сейчас же поставок нет. Ремонт идет медленными темпами. В неделю укладываем по 500 метров, а могли бы в день – по километру. В прошлом году из-за дефицита битума пришлось переносить сроки сдачи дорог по некоторым проектам. Думаю, в этом году при сохранении ситуации с нехваткой битума тоже не сможем завершить несколько проектов», - сетует Е.Осмехин.

Другая сторона вопроса – стоимость битума. По сметам цена его – 130 тыс. тенге за тонну. Фактически же достигает 280 тыс. тенге. При этом цена часто меняется.

Представители дорожных организаций отмечают, что реализация битума происходит через посредников, не напрямую от завода. Доля битума в асфальтобетонной смеси всего 6,5%. Однако его цена оказывает колоссальное влияние на стоимость конечного продукта – асфальта.

Директор ТОО «Фирма «Универсал» - компании, которая занимается производством асфальта - Антон Федяев пояснил, как цена битума влияет на стоимость асфальта.

«В стоимости асфальтобетонной смеси стоимость битума – 45-50%. Соответственно, чем он дороже, тем выше цена на асфальт. Стоимость же битума меняется в течение года с катастрофической скоростью. Если в начале прошлого года тонна наиболее распространенной марки БНД 100/130 стоила 130 тыс. тенге, то в сентябре – 310 тыс. тенге. В этом году уже сейчас цена битума возросла до 280-300 тыс. тенге за тонну. Весной асфальтобетон стоил 18-20 тыс. тенге за тонну, к осени цена может превысить 30 тыс. тенге», - прокомментировал А.Федяев.

С удорожанием асфальта возрастут и расходы подрядных организаций. В самом худшем случае они будут использовать дешевые материалы при ремонте либо вовсе откажутся от участия в конкурсах.

В сентябре прошлого года сенатор Серик Шайдаров предлагал рассмотреть вопрос исключения посредников из цепочки поставок битума и обязательства заводов по заключению прямых договоров с подрядчиками. По его словам, в разгар строительного сезона цена на него увеличивается в три раза. Производители же реализуют его только посредникам, которые скупают весь объем и перепродают подрядчикам.

Обеспокоены ситуацией с дефицитом битума и в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

«Ежегодно дорожная отрасль сталкивается с проблемой дефицита и ценообразования дорожного битума. В пик строительного сезона прошлого года он отпускался по завышенной цене, которая доходила до 280-300 тыс. тенге за тонну. Однако по действующим проектам предусмотренная стоимость, согласно сметным сборникам, составляет до 130 тыс. тенге. Такая ситуация сложилась из-за продажи битума через несколько организаций-трейдеров, которые делают наценку на каждом этапе, и из-за ежегодного планового ремонта Павлодарского нефтехимического завода. В пик строительного сезона он не работает в течение месяца. С 2022-го года для прямого получения дорожного битума от ресурсодержателей разработан и утвержден порядок формирования ежемесячной разнарядки, но нам этих объемов недостаточно», - прокомментировал М.Баяхмет.

Представители дорожных организаций говорят, что решить проблему дефицита битума и, соответственно, своевременного ремонта дорог можно, если будет разрешение на ввоз его из России. В соседнем Омске он стоит 130 тыс. тенге за тонну, высокого качества, подходит для северного климата. Для этого требуется решение о снятии запрета со стороны Министерства энергетики РК.

Недавно министр энергетики Алмасадам Саткалиев приезжал в Северо-Казахстанскую область. Вопрос дефицита и поставок битума был одним из главных заданных ему местными дорожными организациями. По словам министра, предложение о выделении дополнительной квоты на ввоз из России 300 тыс. тонн битума рассматривается.

«Дорожным организациям я все же посоветовал бы, пока идет согласование, купить казахстанский битум. Все-таки здесь строительный сезон короткий. Посмотреть какие объемы есть. Мы казахстанский битум в обязательном порядке отгрузим, ждем заявки», - сказал А.Саткалиев.

В прошлом году в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК

предлагали снять ограничения по ввозу российского битума как раз из-за его нехватки. В ведомстве отмечали, что общая потребность битума составляла 1,1 млн тонн. При этом мощность отечественных заводов - 1 млн тонн в год. В прошлом году дефицит битума достиг 200 тыс. тонн.

На перебои с обеспечением битума указывал даже Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана в сентябре прошлого года. Глава государства назвал ситуацию нонсенсом для крупной нефтедобывающей страны и поручал правительству окончательно решить проблему.

Запрет на вывоз битума из Российской Федерации в Казахстан действует с июня 2014-го года и будет длиться до 2024-го года.

В апреле этого года Казахстан ввел запрет на вывоз с территории страны за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов нефтепродуктов. В том числе легкие дистилляты, авиакеросин, дизельное топливо, газойли, толуол, ксилолы и битум нефтяной. Запрет будет действовать до 31-го декабря 2024-го года.