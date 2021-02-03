Из-за чего происходят ЧС, связанные с подтоплением, рассказал Юрий Ильин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за чего происходят чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплением, рассказал министр по ЧС Юрия Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр во время прямого эфира площадки Kun.kz в Facebook, большая часть чрезвычайных ситуаций происходят из-за человеческого фактора, за исключением нескольких природных явлений, связанных с выпадением обильных осадков, интенсивного таяния.

«В основном играет человеческий фактор, то есть неправильная эксплуатация того же гидротехнического сооружения, канала, несвоевременная проверка его работоспособности, непринятие мер приводят к таким последствиям. У нас в целом по Казахстану около 6 тысяч гидротехнических сооружений. Более 5 тысяч объектов находятся в государственной собственности, около 900 объектов - у местных исполнительных органов, порядка 250 объектов - частная собственность», - сказал Юрий Ильин.

Он отметил, что законодательство обязывает и для государственной, и для частной структуры проводить мониторинг состояния гидротехнического сооружения, а также правильности его эксплуатации и принятия мер по недопущению аварийной ситуации.

«Уполномоченные органы в лице бассейновых инспекций Минэкологии занимаются контролем и профилактикой с целью недопущения ЧС. Министерство по ЧС работает комиссионно с местными исполнительными органами с целью профилактики и раннего диагностирования возможных рисков», - отметил Ю. Ильин.

Как подчеркнул министр, в любой чрезвычайной ситуации нужно уметь предотвращать на первом же этапе. В ходе беседы ведущий задал вопрос по поводу материально-технического оснащения в регионах.

«На протяжении нескольких последних лет благодаря поддержке Правительства мы довольно закупили большое количество грязевых, передвижных, ручных мотопомп, плавательных средств, которые позволяют оперативно реагировать в зоне ЧС. Техногенная авария, которая произошла на территории Сардобинского водохранилища в Узбекистане, вынудила принять оперативные меры по переброске большого количества силы средств из таких регионов, как Акмолинской, Карагандинской, Кызылордиской, Шымкента для того, чтобы все силы и средства помогали для своевременной откачки. Действительно, этого никто не ожидал. Техногенная авария, которая произошла, подтопила пять населенных пунктов. Было выделено большое количество финансовых средств за счет республиканского бюджета на восстановление жизни в Мактааральском районе. Кроме того, в подразделениях создан неснижаемый запас для экстренного развертывания палаточных лагерей на 1000 человек. Ежегодно проводится обследование пунктов сборов населения при ЧС», - рассказал глава МЧС.

Ранее на площадке Kun.kz министр по чрезвычайным ситуациям пояснил , как в стране готовятся к паводковой ситуации.